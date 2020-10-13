Вторник, 13 Октября 2020 19:09

АрмИнфо. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в Москве встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, стороны подтвердили приверженность урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе исключительно политико-дипломатическими методами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Встреча состоялась в рамках реализации инициатив Российской Федерации по стабилизации обстановки в Закавказье. Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении.