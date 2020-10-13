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АрмИнфо. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в Москве встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, стороны подтвердили приверженность урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе исключительно политико-дипломатическими методами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.
"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Встреча состоялась в рамках реализации инициатив Российской Федерации по стабилизации обстановки в Закавказье. Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении.
|Представитель МО Армении: За 14 дней войны азербайджанская армия так ничего и не добилась
|Президент Армении: Турция не может быть посредником или стороной переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе
|Президент Арцаха: Во всех районах Арцаха идет процесс создания отрядов ополченцев
|Иран поддерживает любую инициативу, которая остановит войну между Азербайджаном и Арменией
|Боррель поблагодарил Лаврова за его усилия по соглашению о прекращении огня в Карабахе
|По положению на текущий момент, в Степанакерте погибли 25 мирных жителей, свыше 100 получили ранения
|Вице-спикер Парламента Армении призвала замгенсека ООН по гуманитарным вопросам отреагировать на гуманитарный кризис в Арцахе
|Патрушев встретился с министром иностранных дел Армении
|Президент Армении проинформировал Эмомали Рахмона о событиях, связанных с Карабахом
|Мнацаканян на встрече с посредниками вновь подчеркнул необходимость внедрения верификационных механизмов на местах
|ВОЗ: Боевые действия в Карабахе способствовали распространению коронавируса
|Газета «Взгляд»: Кто и почему срывает перемирие в Карабахе
|Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Алиева и Пашиняна обеспечить полное выполнение московских договоренностей по прекращению огня
|Помпео: Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению выполнить свои согласованные обязательства по прекращению огня
|Глава МИД Армении: Азербайджан, поддерживаемый Турцией, выбрал силовой путь урегулирования карабахского конфликта
|Армяно-американский политолог обратилась к народу Израиля
|Глава МИД Армении и Минские посредники приняли совместное заявление
|Глава МИД России и Верховный представитель ЕС обсудили Карабах
|"Всемирный армянский конгресс" обратился к главам стран - сопредседателей МГ ОБСЕ, G20 и международным организациям
|АО: Развязанная Азербайджаном война против Арцаха сопровождается повсеместным попиранием международных прав и норм
|Кадыров заявил о террористах то, что и требовалось доказать
|Арман Егоян: Необходимо спасти армян Арцаха от физического уничтожения
|Спецпредставитель президента России и советник главы МИД Армении обсудили положение христианских общин на Ближнем Востоке и в Северной Африке
|«Коммерсант»: Джихад за Карабах. Чем это грозит России?
|Микаел Мелкумян: Сейчас самый подходящий момент для признания Арцаха
|Еврейская община Армении призвала руководство Израиля прекратить поставки вооружения в Азербайджан
|Карабахский вопрос будет на повестке переговоров глав МИД России и Италии
|IRNA: Продолжение конфликта в Нагорном Карабахе может иметь последствия для безопасности региона и даже далеко за его пределами
|На территории Ирана разбился боевой дрон
|Араик Арутюнян: Закон "Об обороне" направлен на дальнейшее усиление защиты наших границ вместе с Армией обороны
|В Тбилиси опровергли причастность к транзиту военных грузов в Армению и Азербайджан
|Посол Армении рассказал министру информации Беларуси о ситуации в зоне карабахского конфликта
|Министерство образования: В результате агрессии Азербайджана более 24.000 детей в Арцахе лишились возможности посещать школу
|Минобороны России принимает активное участие в реализации инициатив РФ по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе
|Армянский иранист считает ошибочным мнениe о желании Алиева установить перемирие
|В рейтинге <Глобальный индекс голода> Армения заняла 31 место
|Представитель Минобороны Армении рассказал военному атташе посольства Ирана о ситуации в зоне карабахского конфликта
|Армен Саркисян: Нарушения перемирия в Нагорном Карабахе определённо есть, всем сторонам необходимо приложить усилия, чтобы это пресечь
|Бабаян: Сейчас в НКР решается судьба не только Арцаха, Армении и армянской государственности, но и будущий геополитический расклад сил
|Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики могли прибыть из-за рубежа
|Galaxy инициировала приезд в Армению группы международных журналистов для освещения ситуации в Карабахе
|Глава МИД Армении обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта с российскими экспертами и политологами
|Погосян: Армия обороны Арцаха ведет бои с азербайджанской армией и несколькими тысячами наемников-террористов
|Арам Саркисян: Алиев и Эрдоган поставили на кон собственную власть и потому идут ва- банк
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с проникновением наемников в город Гадрут
|Глава МИД Армении в Москве проводит встречу с минскими посредниками
|Аналитик: Боссом текущей войны против Арцаха и Армении является Нетаньяху
|Иран выразил благодарность России за содействие в прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Никол Пашинян вновь призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
|Всемирный фонд памятников считает неприемлемым намеренное уничтожение культурного наследия
|Эрдоган обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В Армении за день выявлено 745 новых случаев коронавируса
|Азербайджан продолжает наносить удары по населенным пунктам Арцаха
|Высокий суд Израиля отклонил ходатайство о запрете продажи оружия Азербайджану
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях
|Минобороны Армении: С раннего утра противник перешел в наступление практически по всем направлениям фронта
|Минобороны РА: Заявления властей Азербайджана о готовности выполнять московские договоренности о прекращении огня - ложь
|Генсек ООН продолжает призывать стороны карабахского конфликта к соблюдению московских договоренностей по прекращению огня
|Музыка гениального Комитаса в стенах разрушенного храма
|В Москве обсуждена ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта
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