Вторник, 13 Октября 2020 16:52

АрмИнфо. Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению выполнить свои согласованные обязательства по прекращению огня. Об этом на своей странице в Твиттер написал государственный секретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь призвал прекратить нападения на гражданские районы, такие как Гянджа и Степанакерт.

“Мы сожалеем о человеческих жертвах и остаемся приверженными мирному урегулированию”, - написал Помпео.