Вторник, 13 Октября 2020 14:31

АрмИнфо. Еврейская община Армении обратилась к руководству Государства Израиль с призывом прекратить поставки вооружения в Азербайджан.

В обращении на имя Президента Рувена Ривлина, премьер-министра Беньямина Нетаньяху и председателя Кнессета Государства Израиль Ярива Левина говорится:

<С 27- го сентября Нагорный Карабах и Армения подвергаются жестокой агрессии со стороны Азербайджана при активной помощи и непосредственном участии Турции, которая снабжает Азербайджан оружием и военной техникой, а также нанимает и переправляет джихадистов из Сирии для войны против армян.

К сожалению, в разгар вооруженного конфликта Израиль продолжает снабжать Азербайджан самыми новейшими видами стратегического

вооружения. Поставляемое сегодня в Азербайджан оружие попадает в руки радикальных исламистов и применяется против мирных жителей Нагорного Карабаха и Армении.

Эти факты отрицательно сказываются не только на добром имени Израиля, но и на отношении к евреям в целом, и способствуют появлению антиизраильских и антисемитских настроений в Армянском обществе притом, что до сих пор, евреи в Армении пользовались уважением и никогда не ощущали антисемитизма.

Мы понимаем вопросы стратегической безопасности Израиля, вопросы экономического взаимодействия и принципы договорных обязательств, но в нынешней критической ситуации, когда гибнут мирные жители и дети, не может быть никаких оправданий и объяснений.

Очень больно, что именно многострадальный Израиль, неустанно борющийся против исламского терроризма, поставляет оружие тем, на чьей стороне воюют наемники джихадисты. Мы надеемся, что Израиль предпримет все необходимые меры для предотвращения перерастания конфликта в катастрофу мирового масштаба.

От имени Еврейской общины Армении, призываю руководство Государства Израиль и всех его граждан выступить за прекращение поставок оружия в

Азербайджан и содействовать прекращению огня и военных действий между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией>.