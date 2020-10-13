Вторник, 13 Октября 2020 14:13

АрмИнфо. Во вторник утром в приграничном округе Парсабад-Моган в северо- западной иранской провинции Ардебиль разбился дрон, сообщает иранское агентство ИРНА.

Заместитель губернатора провинции Ардебиль Бехруз Недаи подтвердил факт крушения в беседе с IRNA несколько минут назад. По словам Недаи, в настоящее время ведется расследование, чтобы определить, азербайджанский он или армянский. Он отметил, что авария не нанесла ущерба.

Как пишеь агентство, Иран неоднократно выступал за урегулирование конфликта и призывал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Спор по Нагорному Карабаху начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году. Два дня назад министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились о прекращении огня, но нарушение режима прекращения огня свидетельствует о хрупкости соглашения о перемирии.