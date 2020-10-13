Вторник, 13 Октября 2020 14:02

АрмИнфо.Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян на встрече с министром информации Республики Беларусь Игорем Луцким представил подробности, касательные инициированной Азербайджаном против Арцаха широкомасштабной агрессии, развязанной при непосредственной военно-политической поддержке турецкой стороны, активно стягивающей в зону конфликта террористов-боевиков с Ближнего Востока.

Как сообщает пресс-служба посольства РА, было также отмечено, что, несмотря на достигнутую по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Армении, России и Азербайджана договоренность о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими лицами, телами погибших, официальный Баку продолжает боевые провокационные действия, в том числе подвергая обстрелу, как и ранее, населенные пункты как Нагорного Карабаха, так и в Армении.

Луцкий был также ознакомлен подготовленным офисом Омбудсмена Республики Арцах промежуточным докладом, касательным преступных посягательствах, совершенных азербайджанскими ВС против мирного населения Арцаха.

На встрече обоюдно была подчёркнута важность проявления со стороны СМИ и различных экспертных кругов ответственного и беспристрастного подхода при освещении событий, происходящих в Нагорном Карабахе.