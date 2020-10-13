Вторник, 13 Октября 2020 13:44

АрмИнфо.Армения заняла 31-ое место из 107 стран в рейтинге "Глобальный индекс голода", составленного ирландской гуманитарной организацией Concern Worldwide и немецкой некоммерческой организацией Welthungerhilfe.

Согласно исследованию, Армения является страной с "низким уровнем голода", где по итогам 2020 года голодает 6,9% населения, против 7,8% годом ранее. При этом в 2000 году в Армении голодали 19,4% населения, в 2006 г. - 13,4%, в 2012г. - 10,4%. Из стран постсоветского пространства Армению опередили такие государства, как Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Казахстан, Россия, Грузия, Узбекистан, Азербайджан. При этом Армения обошла Киргизию, Туркменистан и соседний Иран.

Лидерами глобального рейтинга голода стали Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чили и Китай, а аутсайдерами - Чад, Тимор-Лесте, Мадагаскар, Гаити и Мозамбик.

Страны с показателями от 0 до 10 баллов характеризуются "низким уровнем голода", от 10 до 19- "средним уровнем голода", от 20 до34,9 баллов - "серьезным уровнем голода", от 35 до 49,9 баллов - "опасным уровнем голода", от 50 баллов и выше - "сверхопасным уровнемголода".Индекс рассчитывался на основании оценок специалистов по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 - лучший результат, а 100 - худший.

Целью <индекса голода> является широкомасштабное исследование глобальных проблем, повышение уровня внимания к проблеме голода, особенно в тех странах, где это является актуальным вызовом. Индекс GHI ежегодно публикуется неправительственными организациями ConcernWorldwide и Welthungerhilfe. Оценки рассчитываются с использованием трехэтапного процесса, который опирается на доступные данные из различных источников.

Между тем, независимые аналитики сомневаются в объективности <индекса> хотя бы потому, что <лидеры> индекса каким-то непонятным, видимо политически мотивированным образом, попала Беларусь.