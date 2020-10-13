Вторник, 13 Октября 2020 13:10

АрмИнфо. Нарушения перемирия в Нагорном Карабахе определённо есть, всем сторонам необходимо приложить усилия, чтобы это пресечь. Об этом в интервью RT заявил президент Армении Армен Саркисян.

Саркисян, в частности, отметил: <Нарушения определённо есть. И насколько я понимаю, если одна сторона нарушает этот режим, другая отвечает, и всё это возвращается, всё возвращается к тому, кто начал первым>.

Как подчеркнул глава государства, к сожалению, сразу же после объявления о прекращении огня <был обстрелян Степанакерт>. <И я говорю, в том числе об обстреле гражданских объектов. В данном случае не следует забывать, кто начал этот этап войны. Это явно сделала азербайджанская сторона, а не народ Нагорно-Карабахской Республики, Арцаха>, - добавил президент.

<И я считаю, что всем сторонам нужно приложить немало усилий, чтобы это пресечь. И конечно, очень и очень важно наличие механизма верификации, чтобы устанавливать, кто нарушает режим прекращения огня. Делать это можно различными путями: на международном уровне, с

использованием технологий. Но такой механизм должен быть, потому что, пока не будет в полной мере установлен режим прекращения огня, ни одна из сторон не сможет воспользоваться его гуманитарной составляющей>, - добавил он.