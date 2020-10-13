Вторник, 13 Октября 2020 13:04

АрмИнфо. Сейчас в Нагорном Карабахе решается судьба не только Арцаха, Армении и армянской государственности, но и будущий расклад сил на огромном геополитическом пространстве. Подобного мнения придерживается советник президента Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, это пространство включает в себя Закавказье, Северный Кавказ, Поволжье, Центральную Азию, Иран и Синьцзян.

"Ключевым геополитическим фронтом предстает Россия. Если Турция, Азербайджан и международные террористы добьются поставленных перед собой целей, то Россия будет выдавлена из Закавказья, Северного Кавказа, Поволжья и т.д. и следующая битва будет уже на Куликовом поле", - отметил Бабаян.