Вторник, 13 Октября 2020 11:52

АрмИнфо.В рамках официального визита в Россию, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Стоит также отметить, что на прошлой недели сопредседатели МГ ОБСЕ в Женеве провели встречу с главой МИД АР Джейхуном Байрамовым. Ключевой темой обсуждений было прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.