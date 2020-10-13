Вторник, 13 Октября 2020 11:51

АрмИнфо.Боссом, куратором текущей войны против Арцаха и Армении является израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Подобное мнение выразил АрмИнфо член Комитета "Карабах", независимый аналитик Ашот Манучарян.

<В приоритетах Нетаньяху должность премьер-министра Израиля занимает, наверное, десятое место. Его главной должностью является управление финансовой системой практически во всех сделках, так или иначе имеющих отношение к Ближнему Востоку. Именно самосохранение этой финансовой системы требует от финансовых воротил распространения ближневосточного хаоса, насилия, убийств на все новые и новые территории", - подчеркнул он.

По оценкам аналитика, первой жертвой подобных действий является сам Израиль, где власть захвачена людьми подобными Нетаньяху. Манучарян выразил убеждение в полной непричастности еврейского народа к отправляемым в Азербайджан из Израиля беспилотникам, ракетам и другим вооружениям. А также к обеспечению Израилем их эксплуатации в отношении мирных жителей Арцаха и армянской армии.

По словам Манучаряна, руководство Грузии в свою очередь беспрепятственно пропускает через свою территорию все это израильское оружие, которому предстоит убивать армянских детей и военнослужащих. В этом случае, по его оценкам, действует та же логика. Грузинский народ не имеет ровно никакого отношения к действиям собственного руководства, в свою очередь находящегося в полном подчинении у внешних боссов.

"Поэтому изумляться реакции руководства самых различных стран, в первую очередь США, России и ЕС, на азербайджано-турецкую агрессию нам также не стоит. Сегодня Арцах и Армения столкнулись с реальностью не имеющей ничего общего с человеческими представлениями. Суть этой реальности в отсутствии в сегодняшнем мире реально независимых государств", - отметил он.

В подобных условиях Армении, по оценкам Манучаряна, удалось заработать существенный уровень независимости в течение лишь последних двух недель. Это стало возможно благодаря армянской армии, чьи успешные действия позволили Армении предстать в управляемом финансовой системой мире в качестве совершенно иного государства.