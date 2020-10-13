Вторник, 13 Октября 2020 11:47

АрмИнфо. Всемирный фонд памятников (World Monuments Fund - WMF) считает неприемлемым намеренное уничтожение культурного наследия любого образца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, ссылаясь на заявление WMF, озвученное после новости о том, что в результате военных действий в Нагорном Карабахе пострадал Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц в городе Шуши.

Этот храм был построен в XIX веке, а затем восстановлен в 1990-х годах после войны, после чего стал символом возрождения региона.

<Посредством нашей деятельности во всем мире мы стали свидетелями того, что уничтожение культурного наследия, как с точки зрения местных общин, так и с точки зрения мировой истории является необратимой потерей, поскольку навсегда разрывает наши связи с прошлым, нанося раны идентичности народов>, - говорится в сообщении.

В этой связи, Фонд призвал стороны проявить сдержанность и воздержаться от каких-либо военных действий в местах культурного наследия. <Всемирный фонд памятников привержен своей миссии по сохранению нашей общей истории во всем мире посредством сотрудничества со всеми общинами>, - отмечено в источнике.

Напомним, что в результате военных действий, развязанных Азербайджаном при полной поддержке Турции 27 сентября в Нагорном Карабахе, и продолжающихся по сей день дважды были нанесены удары по Собору Сурб Аменапркич Казанчецоц (собор Св. Христа Спасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Отметим, что архитектурный комплекс состоял из церкви (1868- 1887 годы) и колокольни (1858 год).