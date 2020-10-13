Вторник, 13 Октября 2020 10:11

АрмИнфо.Единый армянский информационный центр опубликовал данные о потерях Азербайджана по положению на 21:00 12 октября.

Согласно им, противник за эти дни потерял: 176 БПЛА, 16 вертолетов, 18 самолетов, 521 единиц бронетехники, 4 ТОС, 5139 убитых.

Отмечается, что за последний день было поражено 5 БПЛА, 7 единицы бронетехники противника, один самолет. В ходе боев противник потерял 220 человек в живой силе.

Отметим, что согласно сводке АО Арцаха ситуация на передовой ночью была относительно стабильно-напряженной, однако с утра противник перешел в наступление практически по всем направлениям.