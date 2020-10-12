Понедельник, 12 Октября 2020 20:02

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ответ на вопрос о возможном запросе армянской стороны к РФ или ОДКБ о военной помощи на фоне обострения в Нагорном Карабахе заявил, что все может быть задействовано по необходимости и исходя из договорных обязательств сторон.

"Мы говорили о многих вещах. У нас есть союзнические взаимоотношения, договорные обязательства по двусторонней линии, по ОДКБ. Все будет задействовано так, как должно быть задействовано по необходимости", - сказал он, передает РИА <Новости>.

На уточняющий вопрос о том, может ли Армения запросить военную помощь, министр ответил, что <все будет сделано так, как исходит из договорных обязательств>.

Стоит также заметить, что днями ранее Генсек ОДКБ Станислав Зась выразил убеждение, что Азербайджан не нанесет удара по Армении. По его словам, ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в том, чтобы конфликт вылился в большую региональную войну. Однако он подчеркнул, что если всё же это произойдет, то будут задействованы механизмы по незамедлительному оказанию помощи Армении, в том числе и военной, как это и предусмотрено нормативно-правовой базой ОДКБ.