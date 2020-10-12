|Минобороны РА: Заявления властей Азербайджана о готовности выполнять московские договоренности о прекращении огня - ложь
|Генсек ООН продолжает призывать стороны карабахского конфликта к соблюдению московских договоренностей по прекращению огня
|Музыка гениального Комитаса в стенах разрушенного храма
|В Москве обсуждена ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Степанакерт: Турция всеми средствами стремится предотвратить осуществление соглашения по гуманитарному перемирию при посредничестве РФ
|Глава МИД Армении не исключил обращения в ОДКБ в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта
|Главы МИД ЕС призвали стороны карабахского конфликта к соблюдению договоренностей о прекращении огня
|Вице-спикер парламента Ваге Энфиаджян встретился с Временным Поверенным в делах Беларуси в Армении
|Париж осудил нарушение договоренностей о прекращении огня в зоне карабахского конфликта
|В Совете Европы распространено 2 официальных документа, представленных со стороны МИД и Омбудсмена Арцаха
|МО: Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи на всем протяжении фронта
|Рассекречена очередная запись, доказывающая присутствие сирийских наемников в составе азербайджанской армии
|Председателем Конституционного суда избран Арман Диланян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 13 октября
|Лавров: Турция подтвердила поддержку московским договоренностям о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Посол: Предпринимаются очень активные усилия лично президента РФ для того, чтобы столкновения прекратились
|Лавров и Мнацаканян высказались за скорейшее внедрение верификационных механизмов в Карабахе
|Самвел Карапетян выделил еще 3 миллиона долларов на реализацию гуманитарных программ
|Карабах готов к выполнению гуманитарной миссии
|В СК Армении возбуждены уголовные дела по факту терроризма и вандализма в ходе агрессии Азербайджана против Арцаха
|Эдуард Шармазанов: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Премьер-министр Армении проводит встречу с аккредитованными в республике послами
|Лавров: Считаем неправильным затягивать с возобновлением политических переговоров по Карабаху
|ПВО Армии обороны Арцаха поразили штурмовик Су-25 противника
|Мнацаканян: Роль России в прекращении боевых действий в Карабахе остается крайне важной
|Эдмон Марукян: В ходе закрытой встречи с премьер-министром обсуждался также вопрос признания независимости Арцаха
|Глава ПА: Сегодня в ПАСЕ состоится заседание, на котором будет обсуждаться вопрос войны в Арцахе
|Президент Арцаха: <На кону вопрос спасения Родины>
|ЮНЕСКО выражает глубокую озабоченность в связи с нагорно-карабахским конфликтом
|Конституционный суд Армении созвал рабочее заседание, в повестке вопрос избрания главы КС
|Мнацаканян призвал не пытаться скинуть вину за несоблюдение режима прекращения огня на Армению и Арцах
|Лавров указал на неполное соблюдение московских договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|В Кремле прокомментировали данные о нарушении перемирия в Карабахе
|В Ереване состоялась встреча Никола Пашиняна с представителями внепарламентских сил
|Тегеран призвал Ереван и Баку к сдержанности
|Папа римский призвал Армению и Азербайджан соблюдать соглашение о гуманитарном перемирии
|Посольство США в АР и МИД Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Азербайджан из-за террористической угрозы
|Стартовал официальный визит главы МИД Армении в Москву
|Овааннисян: По тактической и оперативной необходимости Армия обороны осуществляет как отступление, так и контрнаступление
|Несколько армянских хакерских групп осуществили атаки на банковскую систему Азербайджана
|Бабкен Тунян: Армянская делегация представила ОЧЭС ситуацию в Арцахе
|Посольство Армении в РФ сообщает о новых рейсах из Москвы в Ереван
|The National: Сирийские наемники Турции в Нагорном Карабахе спрашивают: «Почему мы здесь?»
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях: 514 единиц бронетехники, 4919 убитых
|АО: В Гадрутском направлении продолжается операция по блокаде и уничтожению диверсантов
|Политолог: Говорить о перемирии рано. О субстантивных переговорах - тем более
|Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят конфликт в Нагорном Карабахе
|Фрэнк Паллоне: Молчание администрации Трампа недопустимо
|В Армении за день выявлено 370 новых случаев коронавируса
|Министр здравоохранения Армении обратился в ВОЗ с просьбой принять меры по пресечению гуманитарной катастрофы в Арцахе результате военной агрессии Азербайджана
|Bellingcat опровергает наличие бойцов ЧВК Вагнер на Южном Кавказе
|Прогноз: Турция прекратит войну против арцахцев под давлением
|ЕС призвал внешние силы воздержаться от действий, которые могут привести к новым жертвам в зоне карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Мир должен признать право Арцаха на самоопределение
|С момента вступления в силу режима прекращения огня в Арцахе убиты не менее пяти мирных жителей
|Предприятия энергетического комплекса Армении для нужд Арцаха перечислили во Всеармянский фонд "Айастан" 610 млн драмов
|Противник вновь подвергают интенсивному обстрелу южный фланг карабахско- азербайджанской линии соприкосновения
|Минобороны Армении опровергло сообщения об обстреле санитарной машины ВС Азербайджана
|Команда врачей из Франции прибудет в Арцах
|The Jerusalem Post: Анкара играет в регионе как на пианино, где каждая клавиша - это новое военное вторжение или бомбардировка
|Читать больше
АрмИнфо.В Совете Европы в качестве официального документа распространено заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах о договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях ( https://bit.ly/2H0o3Ol ). Об этом сообщает МИД Арцаха.
Кроме того, распространен также подготовленный офисом омбудсмена Арцаха второй промежуточный доклад о зверствах, совершенных Азербайджаном в отношении населения Арцаха в сентябре-октябре 2020г. (https://bit.ly/30VcDTu).
|Минобороны РА: Заявления властей Азербайджана о готовности выполнять московские договоренности о прекращении огня - ложь
|Генсек ООН продолжает призывать стороны карабахского конфликта к соблюдению московских договоренностей по прекращению огня
|Музыка гениального Комитаса в стенах разрушенного храма
|В Москве обсуждена ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Степанакерт: Турция всеми средствами стремится предотвратить осуществление соглашения по гуманитарному перемирию при посредничестве РФ
|Глава МИД Армении не исключил обращения в ОДКБ в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта
|Главы МИД ЕС призвали стороны карабахского конфликта к соблюдению договоренностей о прекращении огня
|Вице-спикер парламента Ваге Энфиаджян встретился с Временным Поверенным в делах Беларуси в Армении
|Париж осудил нарушение договоренностей о прекращении огня в зоне карабахского конфликта
|В Совете Европы распространено 2 официальных документа, представленных со стороны МИД и Омбудсмена Арцаха
|МО: Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи на всем протяжении фронта
|Рассекречена очередная запись, доказывающая присутствие сирийских наемников в составе азербайджанской армии
|Председателем Конституционного суда избран Арман Диланян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 13 октября
|Лавров: Турция подтвердила поддержку московским договоренностям о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Посол: Предпринимаются очень активные усилия лично президента РФ для того, чтобы столкновения прекратились
|Лавров и Мнацаканян высказались за скорейшее внедрение верификационных механизмов в Карабахе
|Самвел Карапетян выделил еще 3 миллиона долларов на реализацию гуманитарных программ
|Карабах готов к выполнению гуманитарной миссии
|В СК Армении возбуждены уголовные дела по факту терроризма и вандализма в ходе агрессии Азербайджана против Арцаха
|Эдуард Шармазанов: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Премьер-министр Армении проводит встречу с аккредитованными в республике послами
|Лавров: Считаем неправильным затягивать с возобновлением политических переговоров по Карабаху
|ПВО Армии обороны Арцаха поразили штурмовик Су-25 противника
|Мнацаканян: Роль России в прекращении боевых действий в Карабахе остается крайне важной
|Эдмон Марукян: В ходе закрытой встречи с премьер-министром обсуждался также вопрос признания независимости Арцаха
|Глава ПА: Сегодня в ПАСЕ состоится заседание, на котором будет обсуждаться вопрос войны в Арцахе
|Президент Арцаха: <На кону вопрос спасения Родины>
|ЮНЕСКО выражает глубокую озабоченность в связи с нагорно-карабахским конфликтом
|Конституционный суд Армении созвал рабочее заседание, в повестке вопрос избрания главы КС
|Мнацаканян призвал не пытаться скинуть вину за несоблюдение режима прекращения огня на Армению и Арцах
|Лавров указал на неполное соблюдение московских договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|В Кремле прокомментировали данные о нарушении перемирия в Карабахе
|В Ереване состоялась встреча Никола Пашиняна с представителями внепарламентских сил
|Тегеран призвал Ереван и Баку к сдержанности
|Папа римский призвал Армению и Азербайджан соблюдать соглашение о гуманитарном перемирии
|Посольство США в АР и МИД Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Азербайджан из-за террористической угрозы
|Стартовал официальный визит главы МИД Армении в Москву
|Овааннисян: По тактической и оперативной необходимости Армия обороны осуществляет как отступление, так и контрнаступление
|Несколько армянских хакерских групп осуществили атаки на банковскую систему Азербайджана
|Бабкен Тунян: Армянская делегация представила ОЧЭС ситуацию в Арцахе
|Посольство Армении в РФ сообщает о новых рейсах из Москвы в Ереван
|The National: Сирийские наемники Турции в Нагорном Карабахе спрашивают: «Почему мы здесь?»
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях: 514 единиц бронетехники, 4919 убитых
|АО: В Гадрутском направлении продолжается операция по блокаде и уничтожению диверсантов
|Политолог: Говорить о перемирии рано. О субстантивных переговорах - тем более
|Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят конфликт в Нагорном Карабахе
|Фрэнк Паллоне: Молчание администрации Трампа недопустимо
|В Армении за день выявлено 370 новых случаев коронавируса
|Министр здравоохранения Армении обратился в ВОЗ с просьбой принять меры по пресечению гуманитарной катастрофы в Арцахе результате военной агрессии Азербайджана
|Bellingcat опровергает наличие бойцов ЧВК Вагнер на Южном Кавказе
|Прогноз: Турция прекратит войну против арцахцев под давлением
|ЕС призвал внешние силы воздержаться от действий, которые могут привести к новым жертвам в зоне карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Мир должен признать право Арцаха на самоопределение
|С момента вступления в силу режима прекращения огня в Арцахе убиты не менее пяти мирных жителей
|Предприятия энергетического комплекса Армении для нужд Арцаха перечислили во Всеармянский фонд "Айастан" 610 млн драмов
|Противник вновь подвергают интенсивному обстрелу южный фланг карабахско- азербайджанской линии соприкосновения
|Минобороны Армении опровергло сообщения об обстреле санитарной машины ВС Азербайджана
|Команда врачей из Франции прибудет в Арцах
|The Jerusalem Post: Анкара играет в регионе как на пианино, где каждая клавиша - это новое военное вторжение или бомбардировка
|Читать больше
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Лазаревский клуб выступил с заявлением: <СОБЫТИЕ ЗРИТ И БЕЗУМНЫЙ!>
|Аналитик: Дипломатия вокруг Арцаха может опираться лишь на военные результаты
|Эксперт: Заявления Баку о якобы обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт
|Аналитик: Прямое столкновение России с Турцией не в интересах стран Южного Кавказа
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности