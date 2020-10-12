Понедельник, 12 Октября 2020 18:42

АрмИнфо.В Совете Европы в качестве официального документа распространено заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах о договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях ( https://bit.ly/2H0o3Ol ). Об этом сообщает МИД Арцаха.

Кроме того, распространен также подготовленный офисом омбудсмена Арцаха второй промежуточный доклад о зверствах, совершенных Азербайджаном в отношении населения Арцаха в сентябре-октябре 2020г. (https://bit.ly/30VcDTu).