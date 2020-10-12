Понедельник, 12 Октября 2020 16:52

АрмИнфо. Крайне важно внедрение верификационных механизмов в зоне нагорно-карабахского конфликта, который позволит достичь соблюдения режима прекращения огня и его контроля. Об этом 12 октября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян по итогам двусторонних переговоров.

По его словам, только после полного прекращения огня станет возможно

эффективно двигаться вперед по всем вопросам. Мнацаканян в этом

контексте напомнил о приверженности армянской стороны мирному

урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД РА также

негативно оценил воздействие на переговорный процесс этой агрессии Азербайджана, и подчеркнув, что Армения была и продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха.

В тоже время на уточнение о том, каким видится для Армении сегодня верификационный механизм, Мнцаканян отметил, что будет осторожен в оценках, поскольку сейчас ведутся конкретные консультации по этим вопросам.

"Сегодня сложилась ситуация, когда мы не можем достичь выполнения первого пункта наших московских договоренностей (гуманитарное прекращение огня- ред.). К работе привлечен и Международный комитет Красного Креста, российская сторона, естественно Минские посредники с целью достижения прочного перемирия, с тем, чтобы начать решать гуманитарные вопросы. Если мы не сможем продлить перемирие, оно продолжит негативно сказываться на все остальные вопросы. Сохранение и укрепление этого перемирия ключевая задача и вызов, а для этого действенным механизмов является внедрение верификационных механизмов", - сказал он, напомнив, что это не Армения и Арцаха отказываются от их внедрения, а Азербайджан, а в результате имеем то, что имеем.

Он еще раз категорично отверг обвинения в адрес Армении и Арцаха о нарушении режима перемирия, и того, что сегодня происходит.

В свою очередь глава МИД России также подтвердил, что вопросы контроля за соблюдением режима прекращения огня, являются весьма

ключевыми и важными. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в беседах руководством Армении и Азербайджана затрагивал и тему верификации, и того, как на земле будет контролироваться соблюдение прекращения огня.

"Разумеется, учитывая острый характер ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него, учитывая остроту вопросов о необходимости обмена военнопленными, возвращения тел погибших их родственникам, нельзя затягивать с внедрением таких механизмов. Разработка верификационных механизмов ведется, Россия в них участвует, сопредседатели МГ ОБСЕ оказывают посильную помощь, и МККК готов подключится к работе, как только ситуация на земле будет стабилизирована", - сказал Лавров.

При этом он еще раз подчеркнул, что РФ как в национальном качестве, так ив качестве одного из сопредседателей МГ ОБСЕ продолжит активное участие в процессе для стабилизации ситуации на земле.