Понедельник, 12 Октября 2020 16:39

АрмИнфо. Россия вместе с международными партнерами продолжает усилия по незамедлительной деэскалации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта и возвращения к переговорам. Об этом 12 октября по итогам переговоров в Москве с главой МИД РА Зограбом Мнацаканяном заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российский министр еще раз напомнил о заявлениях, сделанных на разных уровнях и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и руководством России.

"9-10 октября здесь состоялась наша встреча, которая позволила выйти на договоренность, она опубликована, распространена в ООН и в ОБСЕ",

- сказал глава МИД РФ, добавив, что московская встреча позволила выйти на договоренность, она опубликована, распространена в ООН и в ОБСЕ.

"Рассчитываем, что принятые договоренности будут неукоснительно выполняться. Обменялись также мнениями о том, как двигаться дальше. Это не значит, что все вопросы будут решены быстро и одновременно. Мы понимаем, что нужен процесс, но затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным", - сказал Лавров, отметив, что сегодня эти вопросы армянским министр обсудит и с сопредседателями МГ ОБСЕ.