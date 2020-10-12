Понедельник, 12 Октября 2020 15:16

АрмИнфо.То, с чем столкнулись наши соотечественники сегодня в Нагорном Карабахе является воплощением экзистенциальной угрозы, которая зрела на протяжении нескольких десятков лет, и о которой Ереван говорил постоянно. Об этом 12 октября на открытии переговоров с коллегой из России Сергеем Лавровым в Москве заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, отметив, что несмотря на широкую повестку армяно-российских отношений, ключевой темой переговоров все же будет ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, несущая угрозы для всего региона.

"Мы, смогли достичь определенного результата благодаря Вам, Сергей Викторович, и непосредственному вовлечению президента РФ Владимира Путина. Нам удалось согласовать совместное заявление на министерском уровне о прекращении огня", - сказал Мнацаканян, добавив, что в Ереване высоко ценят личный вклад Лаврова, Путина и России в достижении этого результата.

Вместе с тем, глава МИД Армении подчеркнул, что сегодня необходимо добиться прекращения боевых действий. "Роль России в этом остается крайне важной. К сожалению, мы не можем сказать, что на практике имеем полную реализацию договоренностей о прекращении огня. Буквально до приезда сюда, продолжала поступать информацию о том, что Азербайджан не выполняет обязательства по прекращению огня", - сказал армянский министр, в этом контексте указав важность внедрения механизмов по расследованию инцидентов, которые позволят достичь и соблюдать режим прекращения огня.

В тоже время глава МИД Армении подчеркнул, что с 27 сентября продолжается широкомасштабная военная агрессии против народа Арцаха, при этом открыто демонстрируются истинные цели силового решения карабахского конфликта и физического истребления населения НКР.

По его словам, вооруженные силы Азербайджана игнорируют обязательства по размежеванию военных целей и гражданского населения,

а отсутствие военных объектов вблизи нападения АР лишний раз демонстрируют умысел Баку, что равносильно военным преступлениям.

"За время осуществления этой агрессии, ВС Азербайджана атаковали более 120 гражданских населенных пунктов Арцаха, включая густонаселенные города, в том числе и столицу Степанакерт, а также Шуши и другие города. В вышеуказанный период, в результате неизбирательных ударов при поддержке Турции и с применением авиации, беспилотников, артиллерии, ракетных установок имеются многочисленные жертвы среди гражданского населения, много погибших и раненых в связи с применением азербайджанской стороной кассетных боеприпасов. По состоянию на 10 октября от действий ВС Азербайджана и поддерживающих их сил погибли 23 мирных жителя, более 100 получили ранения различной степени, 81 - тяжелые. Возросло число вынужденных переселенцев, часть из которых переехали в Армению", - сказал министр, указан на серьезный ущербе, нанесенным гражданской инфраструктуре и жилому фонду НКР - более 6000 гражданских объектов (дома, магазины, квартиры.); свыше 960 объектов инфраструктуры и зданий общественного назначения энерго- и водоснабжения, связи, школ и детсадов.

При этом он добавил, что ситуация усугубляется двумя новыми факторами, прямым вовлечением Турции в эти процессы и переброской наемников в зону конфликта. "Боевики-террористы, радикалы широко используются для проецирования нынешних интересов турецкого руководства и экспорта влияния в другие регионы. Переброска боевиков из Сирии и Ливии Турцией в Азербайджан уже не только доказано нашими источниками, но и зафиксировано мировым сообществом. Прибегнув к помощи протурецких террористов, Азербайджан сам стал платформой для расширения влияния Турции и очагом для международного терроризма", - отметил он.

В заключение Мнацаканян добавил, что в Армению придают важность поддержанию динамики отношений с РФ.

Отметим также, что Мнацаканян в рамках официального визита в Москву, до начала переговоров посетил Могилу Неизвестного Солдата и возложил венок.