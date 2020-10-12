Понедельник, 12 Октября 2020 14:17

АрмИнфо. Достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе соблюдаются не полностью. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном, и констатировав, что этот запланированный визит проходит в свете усилий многих членов международного сообщества по разблокированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"В прошлую пятницу и субботу, по крайней мере, часть субботы, мы провели здесь, в этом здании, вместе с нашим азербайджанским коллегой. Была достигнута важная договоренность по инициативе президента Путина. Мы видим, что эта договоренность пока соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются", - сказал Лавров.

В Москве рассчитывают, по словам Лавров, что контакты, в которых находится Россия с Арменией и азербайджанскими соседями, в том числе и по линии Минобороны будут способствовать полному выполнению договоренностей по карабахскому урегулированию, согласованных в ночь на субботу в Москве в трехстороннем формате.

Он также добавил, что кроме этой горячей темы, предполагается рассмотреть весь спектр повестки двусторонних отношений, участие в различных интеграционных объединениях, а также взаимодействие в международных организациях, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ.

Отметим, что несмотря на договоренности, достигнутые между главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России об установлении режиме прекращения огня в гуманитарных целях в зоне нагорно-карабахского конфликта, которые вступили в силу 10 октября в 12:00 по местному времени, противник продолжает провокации на разных участках передовой, в том числе нанося удары по гражданским населенным пунктам и инфраструктурам. Ночью противник вновь наносил удары по столице Арцаха Степанакерту. Омбудсмен Арцаха накануне сообщил, что с момента вступления в силу режима прекращения огня погибло как минимум 5 мирных жителей Арцаха.