Понедельник, 12 Октября 2020 14:16

АрмИнфо. В Москве высоко оценивают сам факт приезда глав МИД Армении и Азербайджана в РФ и проделанную ими работу, включая решение о гуманитарной паузе в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы высоко оцениваем сам факт приезда двух министров, которые откликнулись на инициативу президента Путина и приехали в Москву. Высоко также оцениваем работу, которая была проделана президентами Путиным, Алиевым и премьер-министром Пашиняном", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают итоги переговоров, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что результатом этой работы и стали многочасовые переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его коллегами из Армении и Азербайджана.

"Также мы высоко оцениваем то понимание, которое было согласовано, и те решения о гуманитарной паузе, которые были достигнуты по итогам этих контактов. Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, мы видим сообщения с обеих сторон о нарушениях, но считаем, что выполнение достигнутых договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико- дипломатическим средствам в урегулировании этого конфликта", - отметил Песков.