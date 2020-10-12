Понедельник, 12 Октября 2020 12:51

АрмИнфо.Несколько армянских хакерских групп осуществили атаки на банковскую систему Азербайджана. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил медиаэксперт Армении по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

Он рассказал, что в результате одной из атак произошел слив персональных данных из банковской системы порядка 520 тысяч человек. Атака другой группы привела к сливу данных о транзакциях в банковской системе Азербайджана.