Понедельник, 12 Октября 2020 11:59

АрмИнфо.Единый армянский информационный центр опубликовал данные о потерях Азербайджана по положению на 21:00 11 октября.

Согласно им, противник за эти дни потерял: 168 БПЛА, 16 вертолетов, 17 самолетов, 514 единиц бронетехники, 4 ТОС, 4919 убитых.

Отмечается, что за последний день было поражено 3 БПЛА, 3 единицы бронетехники противника. В ходе боев противник потерял 200 человек в живой силе.

Отметим, что согласно сводке АО Арцаха ситуация на передовой ночью была относительно стабильно-напряженной.