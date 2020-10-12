Понедельник, 12 Октября 2020 11:57

АрмИнфо.Говорить о перемирии между сторонами боевых действий в Арцахе, на мой взгляд, преждевременно. О субстантивных переговорах - тем более. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

10 октября с 12:00 на основе договоренностей, достигнутых в Москве главами МИД Армении и Азербайджана, вступил в силу объявленный из гуманитарных соображений режим прекращения огня. Одним из пунктов договоренностей является готовность сторон к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Тем не менее, атаки азербайджанской армии продолжаются. Причем, не только на южном направлении линии фронта в Арцахе, но и посредством БПЛА в направлении территории Армении.

"Насколько я понимаю, заключенное перемирие для уже порядком истощенных войной сторон - это в первую очередь возможность передышки. Особенно это касается Азербайджана, все еще пытающегося вести наступление. Необходимо понимать, что число непогребенных трупов, в основном азербайджанских, уже становится гуманитарной проблемой. В этом свете я расцениваю московские договоренности как реальную попытку гуманитарного перемирия", - подчеркнул он.

По оценкам политолога, весьма условное, но все же перемирие, так же рассматривается сторонами конфликта как возможность перегруппировки сил в условиях относительной передышки. При этом, Искандарян подчеркнул, что для посредников из МГ ОБСЕ, в первую очередь российских, гуманитарное перемирие является фундаментом для его трансформации в основное перемирие. Последнее, в свою очередь, постепенно откроет возможности возвращения к другим форматам урегулирования конфликта. "Но пока что все это существует лишь в оптимистичных сценариях развития ситуации. В целом же вариантов множество. Возобновление переговоров, конечно же, не исключено. Однако, даже говорить об этом представляется преждевременным. Особенно на фоне вполне открытых заявлений из Баку, обуславливающих текущую войну необходимостью выуживания у Армении переговорных уступок. И, конечно же, все это имеет место на фоне такой же открытой поддержки из Анкары", - подчеркнул он.

Подобный фон и содержание процессов, по оценкам политолога, пока что не оставляют места для перспективы быстрого перехода к отмеченным в московском заявлении субстантивным переговорам. Как минимум, в период, когда в Азербайджане преобладает патриотическая риторика, а не реальность в виде тысяч все еще не собранных с полей трупов. Тем не менее, риторический период Ильхама Алиева, на взгляд Искандаряна, рано или поздно закончится, после чего неминуемо возникнет и потребность в переговорах.