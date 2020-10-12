Понедельник, 12 Октября 2020 11:42

АрмИнфо.Турция прекратит войну против арцахцев под давлением. Уже сегодня я оцениваю подобный сценарий как вполне вероятный. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

"Агрессивность Турции и Азербайджана способна обуздать не только Россия, но и последовательно нарастающее международное давление. На примере Канады мы видим, что в отношении не в меру зарвавшейся эрдогановской Турции уже начинают вводиться санкции. И я не вижу особых проявлений снисходительности к Турции со стороны той же Европы. Все понимают и видят наглость и авантюризм Эрдогана, причем, далеко не только в отношении арцахцев", - подчеркнул он.

Все последние агрессивные действия Реджепа Эрдогана на Ближнем Востоке, северной Африке, а теперь уже и на Кавказе академик рассматривает как свидетельство его обширных, максималистских планов. Последние доходят вплоть до воссоздания Османской империи. На первым этапе подобных наполеоновских планов Эрдоган, согласно тюркологу, для начала намерен превратить Турцию в крупную, принимающую самостоятельные решения, державу.

Однако, учитывая отсутствие у Турции достаточных для подобного замаха экономических ресурсов, Эрдоган, по оценкам Сафрастяна, пытается достичь задуманного, развязывая все новые и новые войны. Тем самым, он пытается повысить геополитическую капитализацию, соответственно, вес Турции. А в той же войне в Арцахе Азербайджан и его президент Алиев, на взгляд академика, выступают в играх эрдогановской Турции исключительно в роли пешки.

"Таким образом, эрдогановская Турция уже представляет серьезную опасность международной безопасности. Думаю, что в странах коллективного Запада все это прекрасно осознают. С учетом своей географии, Турция, конечно, играет определенную роль в геополитике ряда европейских стран и, разумеется, США. Тем не менее, уверен, что здравомыслие все-таки возобладает на геополитикой. Также убежден, что авантюрная и жестокая турко-азербайджанская агрессия закончится для ее инициаторов окончательным и позорным провалом", - подытожил Сафрастян.