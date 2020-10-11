Воскресенье, 11 Октября 2020 17:31

АрмИнфо.11 октября Президент Республики Арцах Араик Арутюнян вместе с министром территориального управления и инфраструктуры РА Суреном Папикяном посетили ряд медицинских учреждений и встретились с медперсоналом.

Как сообщает пресс-служба главы арцахского государства, Араик Арутюнян высоко оценил профессиональную работу, проделанную медицинским персоналом в тяжелых условиях войны, отметив, что их самоотверженность в эти дни заслуживает только похвалы. Президент Арутюнян также выразил особую благодарность врачам Родины и Диаспоры, считая совместную работу с арцахскими партнерами символом национального единства.

Араик Арутюнян заявил, что военной агрессии Азербайджана нет оправдания, международное сообщество должно занять очень четкую позицию по данной ситуации.