Воскресенье, 11 Октября 2020 17:30

АрмИнфо. В рамках транслируемого по телевизионному каналу Horizon Armenia TV телемарафона Armenia Aid Emergency Telethon уже собрано $30.5 млн. Однако это не окончательный сбор, поскольку люди все еще продолжают перечислять средства. Кроме того, на счет Всеармянского фонда <Айастан> в рамках инициативы <Мы и наши границы: Все для Арцаха> по последним данным было переведено свыше $93 млн.

Напомним, что накануне известная американская фотомодель, актриса, дизайнер армянского происхождения Ким Кардашьян перечислила в помощь Арцаху $1 млн, призвав всех последовать ее примеру.

Отметим, что Министерство финансов Республики Арцах напоминает, что денежные переводы в поддержку Арцаха можно осуществить на специальный счёт Минфина Республики Арцах, созданный для этой цели. Счета для переводов в различных валютах представлены по следующей ссылке: https://bit.ly/2GnkNMF.