Воскресенье, 11 Октября 2020 12:28

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил, что диверсионная вылазка ВС Азербайджана в Гадруте не была случайностью. Об этом Арутюнян сообщил 11 октября в ходе пресс-конференции.

Президент НКР заявил, что 9 октября, незадолго до начала переговоров о гуманитарном перемирии, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана освободили Гадрут, а также другие населенные пункты.

«Поэтому Гадрут и стал основной мишенью. Алиев заявил о его взятии, но вдруг обнаружил, что это заявление очень далеко от правды. Противник держал подразделение наемников - террористов, и именно из них сформировали диверсионную группу, которая вторглась в Гадрут с соседних территорий. Однако, нам удалось выдворить эту диверсионную группу», - заметил Арутюнян.

Президент Арцаха подчеркнул, что сейчас в Гадруте в здании администрации находится глава Гадрута.