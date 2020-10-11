Воскресенье, 11 Октября 2020 11:54

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за оказание содействия в установлении перемирия. Об этом Арутюнян заявил на пресс-конференции.

Арутюнян также выразил благодарность министру иностранных дел России Сергею Лаврову и председательству Минской группы ОБСЕ, которое на сегодняшний день остается единственным признанным форматом по урегулированию арцахского конфликта.

«Хочу поблагодарить все международные стриктуры и страны, которые осуществили шаги, направленные на установление мира. И особая благодарность журналистам, которые освещают происходящие здесь события и благодаря которым мир знает, что на самом деле происходит в Арцахе»,- заявил президент Арцаха.

Также Арутюнян подчеркнул безразличие властей Азербайджана к телам своих же солдат, оставленных на передовой. «Сотни тел сейчас остались лежать на передовой, и это совсем не волнует представителей руководства Азербайджана. Эти люди абсолютно безразличны не только к своему народу, но и к телам людей, которые осуществляли свою «героическую миссию». Вот такая это власть»,- заключил Арутюнян.

Отметим, что министры ИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов 9 октября провели консультации в Москве по приглашению президента России. В консультациях принял участие также глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе консультаций стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях, для обмена военнопленными и телами погибших при посредничестве Красного креста.

Также Ереван и Баку договорились к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность данному формату.





