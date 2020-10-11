Воскресенье, 11 Октября 2020 11:49

АрмИнфо. Сверхзадачей Реджепа Эрдогана в провоцировании текущего насилия в регионе карабахского конфликта является трансформация Азербайджана в региональный очаг дестабилизации. Разумеется, под полным собственным контролем. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

“Основной целью подобного гамбита является разрыв беспрепятственной сухопутной связи между Россией и Ираном. А также обеспечение беспрепятственной подачи террористических группировок в северные регионы Ирана, на Северный Кавказ и Центральную Азию”, - подчеркнул он

В этом свете, дипломат отметил недостаточность тысяч уже импортированных Турцией в Азербайджан боевиков-радикалов для решения Анкарой задач подобных масштабов. В этом свете, по его прогнозам, следует ожидать активизации процесса объединения с пришлыми радикалами радикалов местных – азербайджанских, на основе исламистской и пантюркистской идеологии. После чего Анкара посредством очередного созданного ею гибридного террористического продукта попытается проникнуть в первую очередь в Иран. И тогда на очереди окажутся уже Россия и страны Центральной Азии.

Нарушение Азербайджаном достигнутого в Москве при посредничестве России режима перемирия дипломат также рассматривает в контексте данной геополитической комбинации Анкары. По его оценкам, таким образом, Турция открыто дает понять России о необходимости демонополизации российского военно-политического влияния на Южном Кавказе. Иными словами, новый игрок – Турция готовится нарушить существующий до войны в Арцахе геополитический баланс, более того перекроить политическую карту региона.

Подобные импульсы, по прогнозам Меликяна, содержат в себе смертельную угрозу для самого существования России, а не просто потери ее влияния в регионе. В случае подпадания Южного Кавказа в распоряжение Турции, Москва очень скоро столкнется с чрезвычайно серьезнейшими вызовами самого существования России в ее нынешнем виде. Реализация же подобных планов Анкары ставит под сомнение саму возможность предотвращения крушения российской государственности.