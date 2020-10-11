Воскресенье, 11 Октября 2020 11:48

АрмИнфо. Арцах не будет частью Азербайджана, заявил на сегодняшней пресс-конференции президент Нагорного Карабаха (НКР) Араик Арутюнян.

Он отметил, что сейчас осуществляется геноцид народа, который с 1988 года борется за право свободно жить в своей стране. Также Арутюнян подчеркнул участие в этой войне Турции и международных террористических организаций.

«Мы надеемся на содействие всего цивилизованного мира, но не только в виде призывов, а виде действий. Международный терроризм проникает в регион. В Степанакерте нет ни одного места, где бы не было взрывов, до этого был осуществлен обстрел храма Сурб Казанчецоц в Шуши. И неужели после всего этого Азербайджан надеется на то, что Арцах согласится на их требования? Этого никогда не будет, Арцах не будет частью Азербайджана», - подчеркнул президент Арцаха.

Арутюнян отметил, что в ходе войны Азербайджан понес крупные потери, и может сообщить о них только в условиях перемирия, что ему не выгодно. (Отметим, что Азербайджан, не публиковал официальные данные о своих потерях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что это конфиденциальная информация – Ред.)

«Армянская сторона всегда была приверженцем мира. Больше всех мира на этой планете хотят именно арцахцы. Но мы не может принимать ультиматумы условия от страны, которая намерена уничтожить физически народ Арцаха, тысячелетнюю историю Арцаха и весь Арцах в целом»,- подчеркнул Арутюнян.

Президент Арцаха заявил, что если возникнет необходимость, он объявит отечественную войну и призовет всех армян мира не только к моральному, но и физическому участию в войне.

«Если они хотят длительной войны, они ее получат, но мы не отступим от своей цели. Если будет необходимость, я обращусь к властям Армении с просьбой признать независимость Арцаха. Я обращусь ко всему миру, и тогда станет ясно, кто является пособником терроризма», - заметил он.

Арутюнян также коснулся общей ситуации в стране. Он отметил, что с утра ситуация относительно спокойная. «Но мы не знаем, сколько продлится подобная относительно спокойная ситуация. Вчера мы были свидетелями того, что фактически прекращения огня не было. На передовой ведутся бои, но не широкомасштабные, локальные перестрелки. Сейчас по нашим населенным пунктам не стреляют, однако, всю ночь Степанакерт и другие населенные пункты подвергались интенсивным обстрелам», - заключил президент Арцаха.