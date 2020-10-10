Суббота, 10 Октября 2020 18:47

АрмИнфо.Германия приветствует договоренности между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху и призывает соблюдать согласованный режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в субботу МИД ФРГ, передает ТАСС.

"Федеральное правительство приветствует достигнутые в Москве договоренности по гуманитарному перемирию между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны уважать данное перемирие и избегать дальнейших жертв", - отметили в МИД.

Берлин также приветствует "заявленную готовность обеих стран начать предметные переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ". ФРГ выступает за работу над долгосрочным урегулированием конфликта.

Отметим, однако, что, несмотря на заключенное накануне в Москве соглашение о перемирии, вооруженные силы Азербайджана продолжают атаки на позиции Армии обороны Арцаха.