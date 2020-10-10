Суббота, 10 Октября 2020 14:15

АрмИнфо.Глава российской дипломатии проинформировал турецкого коллегу об итогах консультаций глав МИД Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, имевших место накануне в Москве. Об это сообщают турецкие СМИ.

По данным диписточников в Анкаре, имели место два телефонных разговора по теме временного перемирия в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара внимательно отслеживает процессы, последовавшие за решением о временном прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.

На сайте МИД РФ информация об этих телефонных разговорах пока не размещена.