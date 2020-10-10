Суббота, 10 Октября 2020 14:07

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев полагает, что на этом этапе преждевременно говорить о введении миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта.

Так, в интервью телеканалу Sky News он констатировал, что миротворцы являются одним из элементов, обеспеченных в основных принципах, разработанных Минской группой ОБСЕ для урегулирования конфликта.

"И есть пункт, связанный с миротворцами. Однако мы не дошли до этого пункта, чтобы обсудить его в надлежащем виде, потому что рано. Потому что в первую очередь мы должны решить основной вопрос ", - сказал азербайджанский лидер.

При этом заверив, что к этому вопросу можно подойти лишь после того, как в Нагорный Карабах "вернутся азербайджанцы". "А после возвращения туда азербайджанцев, конечно, должны прибыть миротворцы. Это в рамках договоренности. Если это будет подписано с обеих сторон, то обе стороны выберут, кто будут эти миротворцы. Таким образом, мы не против этого. Однако мы фактически не находимся в активной фазе переговоров, связанных с данным пунктом", - отметил президент, при этом азербайджанский лидер ни слова не упомянул об армянах, живущих в Нагорном Карабахе, видимо априори считая, что к тому времени их там не должно быть априори.

Стоит также заметить, что премьер-министр Армении касаясь перспектив введения миротворцев в зону конфликта, отметил, что этот вопрос должен обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ.