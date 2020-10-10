Суббота, 10 Октября 2020 14:04

АрмИнфо. МИД Франции приветствует гуманитарное перемирие по Нагорному Карабаху и призывает стороны соблюдать режим прекращения огня, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Франция приветствует объявление о гуманитарном прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Теперь оно должно выполняться и строго соблюдаться для создания условий постоянного прекращения боевых действий между двумя странами. Франция по-прежнему готова внести свой вклад по этому вопросу", - говорится в заявлении МИД Франции.

В министерстве также призвали стороны "без предварительных условий" возобновить "субстантивные переговоры" при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Отметим, Франция является страной-сопредседателем МГ ОБСЕ.

Несмотря на заключенное накануне в Москве соглашение о перемирии, сегодня вооруженные силы Азербайджана продолжили атаки на позиции Армии обороны Арцаха.