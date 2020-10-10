Суббота, 10 Октября 2020 13:39

АрмИнфо. Турция продолжает оказывать прямое воздействия на ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и игнорируея московские договоренности о прекращении огня, продолжает дестабилизировать регион.

Так, сегодня МИД Турции выступил с дерзким заявлением в связи с началом действия соглашения о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

“Азербайджан дал Армении последний шанс для вывода войск с оккупированных территорий республики. Cоглашение о прекращении огня – важный шаг, однако он ни в коей мере не может заменить долгосрочного урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

Режим прекращения огня носит временный характер и направлен на обмен пленными и телами погибших. Начиная с 27 сентября Азербайджан демонстрирует всему миру решимость и готовность собственными силами освободить земли. Анкара поддержит лишь те шаги по урегулированию карабахского конфликта, которые отвечают интересам Азербайджана. Турция выражает решимость и далее поддерживать Азербайджан как на поле боя, так и за столом переговоров”, - заявили в МИД Турции.

Из сказанного выше Анкарой можно сделать лишь один вывод - в нагорно-карабахском вопросе Азербайджан самостоятельно уже ничего не решает. Баку остановится лишь тогда, когда ему это позволит сделать Анкара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что если мировые державы не обуздают пантюркистские устремления Реджепа Эрдогана, у которого уж больно сильно разыгрался аппетит, то не только Южный Кавказ будет в огне, но и полыхнет весь мир