Суббота, 10 Октября 2020 12:55

АрмИнфо.Подразделениям Армии обороны Арцаха дан приказ о прекращении огня. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс- секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Отметим, что накануне, в Москве на 12-ый день военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, состоялась встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения. Встреча состоялась по инициативе президента РФ Владимира Путина и длилась более 10 часов, По итогам встречи министры выступили с совместным заявлением, в котором, в частности договорились:

"1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса".

Стоит также заметить, что с самого утра в зоне карабахского конфликта шли ожесточенные бои. Особая интенсивность наблюдалась на южном фланге. Противник применял в большом количестве ударных БПЛА.