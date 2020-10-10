Суббота, 10 Октября 2020 11:56

АрмИнфо. Азербайджанские вооруженные силы в настоящее время перешли к воздушному нападению, в большом количестве и широко применяя БПЛА.

Как сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, противник всячески пытается обеспечить преимущество перед гуманитарным перемирием, но безрезультатно.

Ованнисян также опроверг информацию азербайджанской стороны о том, что армянские ВС нанесли удар по Гадруту с направления Ходжалы, назвав эту информацию "плодом больного воображения Алиева".

"Фактически, у азербайджанской армии и "самая мощная противоракетная система". Детсадовские мультики для азербайджанского общества продолжаются", - написал Ованнисян.

Ранее, также сообщалось, что противник подверг воздушной атаке Степанакерт, о жертвах пока не сообщается.

Отметим, что АО Арцаха с утра сообщает о продолжении ожесточенных боев по всему фронту, особенно на южном фланге.

Заметим также, что до вступления в силу режима прекращения огня остались считанные минуты. Он вступит в силу в 12:00 .