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 Суббота, 10 Октября 2020 11:23
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении: Первоочередной задачей является преодоление кризиса, возникшего в результате агрессии Азербайджана

Глава МИД Армении: Первоочередной задачей является преодоление кризиса, возникшего в результате агрессии Азербайджана

АрмИнфо.Для нас в этих непростых переговорах приоритетным было дойти до такой ситуации, когда можно будет поставить конец этой агрессии. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении, по завершению переговоров в Москве с министрами иностранных дел Азербайджана и России, продлившиеся около 11 часов заявил глава МИД РА Зограб Мнацаканян.

"Агрессия в данном случае была особенной, поскольку действия Азербайджана открыто и сильно поддерживались Турцией, а также  с привлечением международных террористических группировок. Фактически, наши соотечественники в Нагорном Карабахе воевали в весьма специфических условиях, когда, кроме Азербайджана, к атаке были привлечены такие силы", - сказал Мнацаканян, при этом добавив, что ситуация в регионе остается довольно хрупкой, необходимо добиться прекращения огня, поскольку эта ситуация является серьезным вызовом как для региона, так и для Нагорного Карабаха.

При этом он констатировал, что никакого прогресса в переговорах или движения вперед не может быть, до тех пор, пока не будет поставлена точка, в сложившейся ситуации.

По его словам, в ходе продолжительных переговоров удалось зафиксировать, что необходимо прекратить огонь, прекратить это варварство, эту войну, закрепить паузу, а затем только говорить о мирном процессе, а также подтвердить, что сопредседательство Минской группы остается тем единственным форматом, который является международно признанной площадкой для переговоров и мирного процесса. Глава МИД добавил, что никакая иная сила, в особенности Турция, в этом смысле не могут играть роль.

"Первоочередной задачей является преодоление этого кризиса", - сказал Мнацаканян добавив, что в этом вопросе важную роль с первого дня сыграли сопредседательсво, главы государств стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, главы МИД стран-сопредседателей. Он указал на роль президента Франции, Соединенных штатов и России.

" Другие также внесли вклад заявлениями о недопустимости боевых действий и необходимости возвращения к диалогу. Но, хотел бы особо указать на роль России в этом вопросе. Президент России Владимир Путин лично внес вклад в процесс по стабилизации ситуации. Но, мы сегодня собрались здесь, чтобы попробовать получить реальный практический результат на основе диалога, который проходил между лидерами России и Армении и России и Азербайджана. Наша цель, естественно достичь их реализации. Мы надеемся, завтра после 12:00 ( уже сегодня- ред.) удастся остановить этот вызов, угрозу нависшую над нашими соотечественниками. Эта ситуация в очередной раз указала на оправданность наших опасений относительно физической безопасности наших соотечественников, и это еще раз подчеркивает приоритет этого элемента в мирных переговорах. Для нас важно признание и реализация права наших соотечественников в Нагорном Карабахе на самоопределение и всех вытекающих из этого элементов", - отметил он.

В тоже время он констатировал, что при содействии Международного комитета красного Креста необходимо будет осуществить действия для реализации гуманитарных вопросов, затем закрепить режим прекращения огня, закрепить механизмы по исключению огня.  При этом глава МИД Армении добавил, что здесь на Россию и сопредседателей возложена важная функция. "Если заметили, документ, который мы согласовали, предполагает пошаговые действия, направленные на стабилизацию ситуацию, восстановление региональной стабильности, восстановление  и укрепление системы безопасности для наших соотечественников в Арцахе, а также продолжение мирных переговоров", - подытожил главный дипломат Армении. 


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