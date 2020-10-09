Пятница, 9 Октября 2020 21:51

АрмИнфо. С утра 9 октября боевые действия на линии противостояния вооруженных сил Арцаха и Азербайджана возобновились с новой силой, как на северном, так и на южном направлении фронта. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, на северном направлении боевых действий было даже больше, чем в предыдущий день, но более тяжелые и ожесточенные бои шли на южном направлении фронта. Армянские вооруженные силы продолжают оказывать сопротивление атакующим действиям врага, нанеся ему должный контрудар и отбросив на исходные позиции. Противник и сегодня понес потери. В настоящий момент бои продолжаются.

«Сегодня официальные круги Азербайджана заявили о взятии Джебраила, Гадрута и прилегающие села, что, мягко говоря, смехотворно, поскольку в это же время я находился в Гадруте, где ничего подобного не было», - отметил представитель Министерства обороны РА. Более того, продолжил он, конкретно в данном направлении вообще активных боевых действий не велось.

В то же время, сегодня с полудня продолжались обстрелы Степанакерта, чему Арцрун Ованнисян и группа операторов стали свидетелями. На город обрушились около десятка снарядов. «Сегодня также я своими глазами увидел разрушения в церкви в Шуши. По сути, по церкви был нанесен прямой точный удар, могу даже сказать, дважды, что нельзя квалифицировать, как случайность», - отметил представитель Министерства обороны.

Он затруднился назвать точное количество погибших армянских военнослужащих, отметив, что список дважды в день перепроверяется и лишь потом публикуется. В условиях войны, продолжил он, возможны некоторые отклонения. К примеру, группа солдат была отнесена к категории без вести пропавших, но оказалось, что они попали в тыл врага и с боями пробились к основным силам. Одна группа состояла из 19 человек, другая из 16. Это процесс, отметил Ованнисян, который, к сожалению, в условиях войны имеет место быть. Четвертая таноквая бригада Т-90

Отвечая на вопрос о том, насколько может вызывать озабоченность тот факт, что лидер государства – врага вообще не владеет ситуацией, представляя ситуацию так, как будто армяне кругом уже сдались, Арцрун Ованнисян отметил, что с учетом большого влияния в азербайджанской армии иностранцев, пусть и союзников, удивляться не стоит. Уже много раз Ильхам Алиев делал заявления, которые даже близко не соответствовали действительности. В Азербайджане военно-политическое руководство просто блокировано.