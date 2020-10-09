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 Пятница, 9 Октября 2020 21:18
Александр Аванесов

ООН надеется, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении приведет к прекращению боев

ООН надеется, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении приведет к прекращению боев

АрмИнфо.ООН рассчитывает, что встреча руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна в Москве с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова приведет к прекращению боевых действий.

Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы всячески приветствуем эти усилия и предстоящую встречу. Надеемся, что она прежде всего приведет к прекращению боевых действий", - сказал он.

Напомним, что в настоящее время в Москве проходят переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана


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