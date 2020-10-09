Пятница, 9 Октября 2020 21:18

АрмИнфо.ООН рассчитывает, что встреча руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна в Москве с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова приведет к прекращению боевых действий.

Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы всячески приветствуем эти усилия и предстоящую встречу. Надеемся, что она прежде всего приведет к прекращению боевых действий", - сказал он.

Напомним, что в настоящее время в Москве проходят переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана