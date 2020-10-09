Пятница, 9 Октября 2020 19:58

АрмИнфо.Российские и французские дипломаты вновь обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МИД России, 9 октября первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Владимир Титов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в России Пьера Леви по его просьбе.

Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки, включая ситуацию в Нагорном Карабахе. Отмечено значение реализации инициативы Президента России Владимира Путина о прекращении боевых действий для решения первоочередных гуманитарных вопросов.

Отметим, что в эти минуты в Москве проходят переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России.