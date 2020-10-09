Пятница, 9 Октября 2020 19:57

АрмИнфо. Соединенные Штаты, Россия и Франция - постоянные члены Совета Безопасности - должны работать вместе, чтобы продвинуть дипломатическое решение по Карабаху. Решение должно определить Азербайджан и Турцию как агрессоров и учредить международную миссию по наблюдению за границами Нагорного Карабаха в соответствии с главой 7 Устава ООН.

Об этом говорится в статье популярного американского издания The Boston Globe.

Издание напоминает, что Глава 7 Устава ООН разрешает применить все необходимые средства для сохранения мира и безопасности.

Как пишет автор статьи Девид Л. Филлипс, администрация Трампа должна внести свой вклад, прекратив всякую военную помощь Азербайджану и обеспечив соблюдение Раздела 907 Закона о поддержке свободы , который запрещает помощь США правительству Азербайджана до тех пор, пока оно не предпримет <демонстративные шаги для прекращения всех блокад и других наступательных сил против Армении. и Нагорного Карабаха>.

Кроме того, США должны применить санкции против Турции в соответствии с Законом о противодействии американским санкциям против противников, принятым Конгрессом в ответ на покупку Турцией ракет С400 у России.

Автор считает, что администрация Трампа не хочет подкреплять свою риторику значимыми действиями. У Трампа непрозрачные деловые связи как в Турции, так и в Азербайджане. Он получил миллионы долларов по лицензионным соглашениям в Турции, а также гонорары от азербайджанских олигархов. Ему может потребоваться финансирование от турецких и азербайджанских концернов для обслуживания долга Trump Organization в размере 400 миллионов долларов.

Учитывая его финансовые потребности, Трамп может не захотеть ставить национальные интересы США выше своих личных финансовых интересов, говорится в статье.