Пятница, 9 Октября 2020 18:00

АрмИнфо.Защитник прав человека Армении Арман Татоян вновь обратился к международному сообществу в связи с ситуацией в Арцахе. Соответствующее видео опубликовано на странице Татояна в соцсети Facebook.

Омбудсмен, в частности, подчеркнул: "Пришло время осуществлять срочные шаги. Следует немедленно, не путем выступлений на конференциях, а реальными шагами предотвратить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе. Ведь каждый день приносит новые жертвы.

Сегодня сложилась ситуация, когда важна каждая секунда. Не закрывайте глаза на то, что происходит, не будьте слепы".