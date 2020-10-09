Пятница, 9 Октября 2020 17:00

АрмИнфо. Министры иностранных дел 27 государств - членов Евросоюза на предстоящем заседании 12 октября обсудят конфликт в Нагорном Карабахе с учетом результатов запланированной встречи глав МИД Армении и Азербайджана. Как передает ТАСС, об этом сообщил 9 октября в Брюсселе журналистам представитель ЕС высокого ранга.

"Кажется, главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры в Москве. Посмотрим на результаты встречи и в понедельник обсудим, как ЕС может способствовать урегулированию конфликта", - сказал он