Пятница, 9 Октября 2020 14:50

АрмИнфо. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в рамках встречи глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване в первую очередь выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нагорно-карабахского конфликта.

<Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в эти дни. Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте>, - сказал он.

В этой связи он подчеркнул, что крайне важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. <Россия готова этому содействовать совместно с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ>, - заявил глава российского правительства.