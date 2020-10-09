Пятница, 9 Октября 2020 14:41

АрмИнфо. <Мы и впредь будет прилагать усилия для скорейшего достижения намеченных Евразийским экономическим союзом целей, невзирая на все вызовы, перед которыми сегодня оказалась наша страна>, - сказал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ходе встречи глав правительств стран-членов ЕАЭС в расширенном составе, которая проходит в Ереване.

Прежде чем перейти к повестке заседания, глава армянского правительства отметил, что Армения и армянский народ переживают трудные времени. <2 недели назад Азербайджан начал полномасштабное наступление против Нагорного Карабаха. Азербайджанские войска, поддерживаемые Турцией, ведут военные действия с применением новейшей техники, которые направлены не только против Нагорного Карабаха, но и против территории Республики Армения>, - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что в Армении эти действия расцениваются как азербайджано-турецкая агрессия против армянского народа. <Наш народ встал перед серьезными вызовами. Наши города и села, находятся под постоянным ракетным и артиллерийским обстрелом. Под прицелом находится гражданское население Нагорного Карабаха. Имеется множество убитых и раненных. Серьезный урон нанесен инфраструктуре, разрушены жилые здания>, - сообщил глава армянского правительства.

Он подчеркнул, что особенно пострадала столица Нагорного Карабаха - город Степанакерт. <Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы. В военных действиях против нашего народа участвуют не только азербайджанская армия, ведомая турецкими военными специалистами, но и в ней также задействованы завербованные Турцией наемники и боевики из Сирии>, - заявил он, отметив, что данный факт был подтвержден руководителями стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также многочисленными публикациями авторитетных международных изданий.

<Особую тревогу представляет действия Турции, которые угрожают полностью дестабилизировать ситуацию, не только в регионе, но и во всем мире>, - добавил он. <Несмотря на все усилия, нашему противнику не далось достичь никаких существенных результатов. Наш народ сплочен как никогда и полон решимости отстоять свою свободу и независимость. Мы верны мирному урегулированию конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как вы понимаете, это для нас судьбоносная тема, и я обязательно хотел поделиться с вами информацией о тех драматических событиях, которые сейчас происходят в нашем неспокойном регионе>, - представил Пашинян.