Пятница, 9 Октября 2020 11:46

АрмИнфо. Агрессивная риторика не приведет к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она выразила убеждение, что необходимо предпринимать конкретные действия, направленные на снижение напряженности в регионе.

"Ни одно агрессивное заявление никогда не приведет к искомому результату, если все- таки мы действительно искренне хотим добиться снижения напряженности [в Нагорном Карабахе]", - сказала она, в эфире телеканала "Дождь", передает ТАСС.

Захарова отметила, что для успешного урегулирования конфликта необходимо отдавать предпочтение конкретным действиям, а не враждебной риторике. "Если бы агрессивные заявления могли решить этот вопрос, наверное, это было бы намного проще, и вообще бы не было никаких проблем. В том и дело, что они не только не способствуют достижению цели, а во многом способны усугубить ситуацию", - указала она.

При этом, коснувшись ранения российских журналистов в Шуши, в беседе с ТАСС, Захарова сказала, что их доставят в Ереван, когда все они будут транспортабельны, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. "Российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта. По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы. Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван", - сообщила официальный представитель российского дипведомства.