Пятница, 9 Октября 2020 11:25

АрмИнфо. Единый армянский информационный центр опубликовал данные о потерях Азербайджана по положению на 21:00 8 октября.

Согласно им, противник за эти дни потерял: 162 БПЛА, 16 вертолетов, 17 самолетов, 508 единиц бронетехники, 4 ТОС, 4369 убитых.

Отмечается, что за последний день было поражено 17 БПЛА, 12 единиц бронетехники противника. В ходе боев противник потерял 300 человек в живой силе.

Отметим, что согласно сводке АО Арцаха ситуация на передовой ночью была относительно стабильно-напряженной.