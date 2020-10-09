Пятница, 9 Октября 2020 11:24

АрмИнфо. <Сегодня мирные города и гражданская инфраструктура, включая столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, подвергаются круглосуточному обстрелу. И в этой ситуации, когда Карабах столкнулся с гуманитарным кризисом, угрозой геноцида, я призываю сначала европейское сообщество, международное сообщество осудить азербайджано-турецкий террористический акт> - заявил в интервью французскому телеканалу Tv5Monde премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан при поддержке и непосредственном участии Турции начал широкомасштабную войну против Нагорного Карабаха. Турция также перебросила наемников из Сирии в Азербайджан для войны против Карабаха. И теперь армяне Карабаха находятся в экзистенциальной опасности, перед лицом угрозы геноцида, перед лицом террористической атаки. То, что сейчас происходит в Карабахе, является тому доказательством. Спустя сто лет Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить политику геноцида армянского народа. В то же время очевидно, что у этого есть особая геополитическая причина, потому что армяне являются последним препятствием для продвижения Турции на север, восток и юго-восток. И это, как заметил армянский премьер, следует рассматривать в контексте политики, которую Анкара проводит в Средиземном море в отношении Греции, Кипра, политики, которую она проводит в Ливии, Сирии и Ираке, - это политика восстановления Турецкой империи. "Я убежден, что именно этот вопрос решается на Южном Кавказе. И я говорю об этом в интервью всем европейским СМИ: если Европа и международное сообщество не отнесутся к этой ситуации всерьез, нам следует дождаться появления в недалеком будущем Турции недалеко от Вены. Надлежащим ответом в этой ситуации стало бы признание независимости Карабаха европейскими странами, международным сообществом.