Пятница, 9 Октября 2020 10:25

АрмИнфо. Представители армянской диаспоры в эти дни проводят в различных странах мира акции протеста против агрессии Азербайджана и Турции против Арцаха.

Сегодня в США перед зданием Белого дома продолжится начатая накануне акция, к которой намерены присоединиться прибывающие в американскую столицу армяне с различных уголков страны.

Накануне многотысячная акция прошла в Париже перед посольством Турции во Франции. Представители армянской диаспоры собрались с флагами, плакактами с надписями "Арцах - это Армения", чтобы выразить поддержку Карабаху в его противостоянии агрессии со стороны Азербайджана и Турции.

Участники митинга скандировали "Победим!", пели гимн Армении, напоминая солдатам на передовой, что у них есть такой мощный тыл, как Диаспора. Наиболее активные представители общины отметили, что Турция и Азербайджан - террористические страны.

Более того, Карабах еще 30 лет назад доказал, что имеет право быть свободным и независимым. "Армения подарила Франции и миру Шарля Азнавура, Мисака Манушяна, а кого подарила Турция?! У них нет таких. Неужели мир это не видит?!" - задался вопросом на митинге представитель армянской общины Аветис Аветисян.Он подчеркнул, что они собрались, чтобы сказать "нет" новому Геноциду. По его словам, армяне больше не такие, как 105 лет назад, когда их убивали и насильственно депортировали в пустыни Дейр-эз-Зор.

В Стокгольме армяне провели акцию протеста, призывая положить конец агрессии Азербайджана против Карабаха. Армяне Швеции поддерживают Арцах и Армению, отмечали участники акции.

Ранее аналогичная акция прошла и в Мадриде, Брюсселе, других городах мира.