Четверг, 8 Октября 2020 21:54

АрмИнфо. Подытоживая последний день Военных действий в Нагорном Карабахе, представитель министерства Обороны Республики Армения Арцрун Ованнисян сообщил, что Азербайджан Наносил удары по гражданскому населению, в результате чего в Арцахе есть 93 раненных среди мирного населения, из коих только у 20 легкие

ранения, еще 20 человек погибли. Об этом он заявил в ходе очередного брифинга 8 октября.

По словам Ованнисяна с утра ВС Азербайджана возобновили наступательные действия и в южном и в северном направлении, но на южном направлении бои велись более интенсивно. <Армянские вооруженные силы в процессе обороны вывели из строя значительное количество техники, поразили живую силу противника>, - подчеркнул он. Он также сообщил, что по положению на вчерашний день, в Арцахе полностью или частично было разрушено 4600 единиц недвижимости, повреждены или разрушены 750 инфраструктур и общественных объектов.

Сегодня и предыдущую ночь, как продолжил представитель Минобороны, ВС Азербайджана обстреливали различные населенные пункты, в том числе Степанакерт, Шуши и другие города. <Вы знаете, что сегодня в результате обстрела церкви в Шуши пострадали журналисты. Сегодня дважды нацеливались на храм, что свидетельствует о преднамеренности этих действий. Церковь серьезно пострадала, и были раненые среди гражданского населения, о чем подробнее вам сообщит Омбудсмен Арцаха>, - сказал он.

На вопрос о том, намерены ли Армия обороны Арацаха нанести симметричный ответ на удар в Шуши, Арцрун Ованнисян подчеркнул, что если это подразумевает удар по культурным объектам, то подобное отношение армянская сторона никогда себе не позволяла и не намерена в дальнейшем позволять. <За прошедшую войну 21 тыс. снарядов града стреляли по городу Степанакерт. Эти снаряды тогда лежали в этом соборе, который сегодня попал под обстрел. Вот с этого собора во доре стоял град и наносил по городу. Мы веками живем тут, и знаем их почерк, их мышление и их дела. Хотелось бы чтобы и мир об этом узнал>, - добавил он.